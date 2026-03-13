Un aereo da rifornimento Kc-135 dell' esercito Usa è precipitato al suolo in Iraq

Un aereo da rifornimento Kc-135 dell'esercito statunitense è precipitato al suolo in Iraq giovedì 12 marzo. L'incidente si è verificato in una zona non specificata dell’Iraq occidentale. Al momento, non sono stati forniti dettagli sulle cause o sulla presenza di eventuali feriti o danni collaterali. La notizia è stata confermata dalle autorità militari statunitensi.

A bordo, stando a quanto trapelato, c'erano 5 persone. Il Centcom: "L'incidente non è stato causato da fuoco nemico o amico". Coinvolto anche un secondo velivolo che però sarebbe atterrato in sicurezza Un aereo da rifornimento Kc-135 dell'esercito statunitense è precipitato al suolo giovedì 12 marzo in una zona non meglio precisata dell'Iraq occidentale. "L'incidente è avvenuto nello spazio aereo amico durante l'Operazione Epic Fury e le operazioni di soccorso sono in corso" ha detto in una nota il Comando Centrale statunitense (Centcom). "Due velivoli - si legge - sono rimasti coinvolti nell'incidente. Uno dei due è precipitato nell'Iraq occidentale e il secondo è atterrato in sicurezza". 🔗 Leggi su Today.it

