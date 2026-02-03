La procura di Parigi ha perquisito questa mattina la sede francese di X, coinvolgendo anche Europol. Elon Musk sarà ascoltato come testimone, mentre continua l’indagine sui deepfake pedopornografici che circolano sulla piattaforma. La polizia cerca di capire come siano stati caricati quei contenuti e chi ci sia dietro.

Parigi, 3 febbraio 2026 – La sede francese di X è stata perquisita questa mattina dalla sezione per la lotta contro la criminalità organizzata della procura di Parigi, insieme agli agenti della gendarmeria francese e di Europol. Gli uffici parigini di X ospitano principalmente i servizi di comunicazione e pubbliche relazioni, mentre la sede giuridica della società si trova in Irlanda. La giustizia francese aveva aperto un fascicolo a gennaio del 2025, dopo alcune segnalazioni del deputato della maggioranza macronista Éric Bothorel, sul funzionamento sospetto degli algoritmi del social e affidato l’inchiesta alla gendarmeria il 9 luglio 2025. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Francia alla guerra con X: perquisita la sede di Parigi, Elon Musk sarà sentito dalla procura. Nel mirino anche i deepfake pedopornografici

L’Unione Europea ha avvertito Elon Musk riguardo ai contenuti deepfake porno diffusi su X, sottolineando la possibilità di introdurre divieti specifici nell’ambito della normativa sull’intelligenza artificiale.

L’autorità di regolamentazione dei media del Regno Unito, Ofcom, ha avviato un’indagine su X, il social di Elon Musk, per possibili violazioni delle norme sulla sicurezza online.

