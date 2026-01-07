Venezuela scatta la guerra del petrolio La Russia scorta una petroliera con navi e sottomarini
La recente escalation nella guerra del petrolio coinvolge Stati Uniti, Russia e Cina, con il Venezuela al centro di tensioni crescenti. La Russia ha inviato navi e sottomarini a scortare una petroliera, aumentando la complessità della situazione. Questa dinamica riflette un’area di interesse strategico e geopolitico, evidenziando come le risorse energetiche siano sempre più protagoniste delle sfide internazionali.
Sale di livello la guerra del petrolio tra Stati Uniti, Russia e Cina, con il Venezuela al centro di una partita sempre più geopolitica. Washington accelera sulle forniture, Mosca risponde schierando la Marina militare, Pechino rompe il silenzio e rivendica la sovranità di Caracas sulle proprie risorse naturali. A innescare l’escalation è l’annuncio di Donald Trump, che ha comunicato l’arrivo negli Stati Uniti di tra 30 e 50 milioni di barili di petrolio venezuelano, per un valore stimato fino a 3 miliardi di dollari ai prezzi di mercato. Il greggio, ha scritto il presidente su Truth, sarà venduto e i proventi saranno «controllati dal presidente degli Stati Uniti» per essere destinati «al beneficio dei cittadini venezuelani e americani». 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Leggi anche: Venezuela, Usa sequestrano petroliera russa nell’Atlantico: era scortata da navi e sottomarini del Cremlino
Leggi anche: Crisi Usa-Venezuela. La guerra al narcotraffico e l’ombra del petrolio
Trump: Comandiamo noi, accesso totale al petrolio. Poi minaccia Groenlandia, Colombia e Messico - Aggiornamento del 05 Gennaio delle ore 07:25; Maduro: «Pronti a parlare con Usa di lotta alla droga, petrolio e accordi economici»; La fine di Maduro. Incognita sulla trattativa con gli Usa; Attacco Usa in Venezuela, quando l’impero dice “sicurezza” vuol dire che vuole il tuo petrolio ·.
Venezuela, scatta la «guerra del petrolio». La Russia scorta una petroliera con navi e sottomarini - Gli Stati Uniti stanno tentando di sequestrare una petroliera collegata a Venezuela e Russia dopo oltre due settimane di inseguimento nell’Atlantico. thesocialpost.it
Crisi Venezuela, Usa sequestrano petroliera battente bandiera russa. LIVE - Gli Stati Uniti hanno messo sotto sequestro una petroliera collegata a Venezuela e Russia dopo oltre due settimane di inseguimento nell’Atlantico. tg24.sky.it
Venezuela, Trump: “Agli Usa subito tra i 30 e i 50 milioni di barili di petrolio” - Donald Trump annuncia che il Venezuela consegnerà petrolio agli USA dopo l'operazione militare che ha deposto Maduro ... ilfattoquotidiano.it
Nel 2026 vanno in giro a chiedere a tutti di dichiararsi antifascisti. Ma non sanno (o non vogliono) definirsi ANTICOMUNISTI. Il motivo è chiaro: quando cade un regime, come oggi in Venezuela, scatta la loro solidarietà col dittatore, non con il popolo che grida x.com
ATTACCO AL VENEZUELA, SCATTA LA PROTESTA DAVANTI ALLE BASI USA Dopo l'operazione militare in Venezuela da parte del presidente americano scatta la protesta davanti alle basi americani di Vicenza. Annunciata una manifestazione regionale - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.