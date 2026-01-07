La recente escalation nella guerra del petrolio coinvolge Stati Uniti, Russia e Cina, con il Venezuela al centro di tensioni crescenti. La Russia ha inviato navi e sottomarini a scortare una petroliera, aumentando la complessità della situazione. Questa dinamica riflette un’area di interesse strategico e geopolitico, evidenziando come le risorse energetiche siano sempre più protagoniste delle sfide internazionali.

Sale di livello la guerra del petrolio tra Stati Uniti, Russia e Cina, con il Venezuela al centro di una partita sempre più geopolitica. Washington accelera sulle forniture, Mosca risponde schierando la Marina militare, Pechino rompe il silenzio e rivendica la sovranità di Caracas sulle proprie risorse naturali. A innescare l’escalation è l’annuncio di Donald Trump, che ha comunicato l’arrivo negli Stati Uniti di tra 30 e 50 milioni di barili di petrolio venezuelano, per un valore stimato fino a 3 miliardi di dollari ai prezzi di mercato. Il greggio, ha scritto il presidente su Truth, sarà venduto e i proventi saranno «controllati dal presidente degli Stati Uniti» per essere destinati «al beneficio dei cittadini venezuelani e americani». 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Venezuela, scatta la «guerra del petrolio». La Russia scorta una petroliera con navi e sottomarini

