Iran Tajani come Miss pace nel mondo risponde a giornalista inviando un duro monito a Teheran | Basta missili - VIDEO AI VIRALE

Il ministro degli Esteri italiano ha rivolto un messaggio diretto a Teheran, chiedendo di cessare l’uso dei missili. La sua posizione è stata comunicata attraverso un monito pubblico, mentre un video con le sue parole è diventato subito virale. La sua dichiarazione ha suscitato molte reazioni e ha attirato l’attenzione sui recenti sviluppi nella regione.