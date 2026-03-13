Iran Tajani come Miss pace nel mondo risponde a giornalista inviando un duro monito a Teheran | Basta missili - VIDEO AI VIRALE
Il ministro degli Esteri italiano ha rivolto un messaggio diretto a Teheran, chiedendo di cessare l’uso dei missili. La sua posizione è stata comunicata attraverso un monito pubblico, mentre un video con le sue parole è diventato subito virale. La sua dichiarazione ha suscitato molte reazioni e ha attirato l’attenzione sui recenti sviluppi nella regione.
Il ministro degli Esteri Tajani torna al centro dell'opinione pubblica tra discussione e amara ironia. Rispondendo alla domanda sulla postura dell'Italia nel conflitto in Iran, Tajani risponde in modo elementare, al limite dell'"imbarazzo" "Basta missili, basta droni, basta bomba atomica, bas. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Articoli correlati
Leggi anche: Guerra in Iran, il “durissimo” messaggio di Tajani a Teheran: “Basta missili e droni, si può vivere in pace anche senza armi atomiche”
La ricetta per la pace del ministro Tajani che invia un messaggio a Tehran: “Basta missili, basta droni. Si può vivere in pace anche senza armi atomiche” | VIDEOÈ diventato virale sul web il video di un’intervista che il ministro degli Esteri italiano, Antonio Tajani, ha rilasciato a Sky News Arabia durante...
Altri aggiornamenti su Iran Tajani come Miss pace nel mondo...
Discussioni sull' argomento Videogiochi per politici, multe alla polizia municipale e Tajani-show: il nuovo Stupidario; Tutte le figuracce del governo Meloni in meno di una settimana: dall’appello per la pace in stile Miss Italia di Tajani al coglio*e di La Russa al Senato.
Iran, Tajani alla Camera: Confronto doveroso, ma restiamo uniti. Aiuti ai partner del GolfoIl ministro degli Esteri, Antonio Tajani, è intervenuto alla Camera per le comunicazioni previste in merito al conflitto nel Golfo ... iltempo.it
IRAN, L’ITALIA LASCIA TEHERAN/ Ma resta nel gioco: la strategia di Tajani tra diplomazia e sicurezzaL’ambasciata italiana a Teheran si trasferisce a Baku in Azerbaigian: uno spostamento che non è una fuga, ma serve a continuare a operare ... ilsussidiario.net
#Tg2000 - Iran, ancora attacchi Usa. Nato abbatte altro missile in Turchia #13marzo #Tv2000 #Iran #Teheran #Turchia #NATO #Missili #USA #Guerra #Difesa #Ayatollah @tg2000it x.com
L’Iran finora ha colpito 16 tra petroliere e portacontainer nello Stretto di #Hormuz. Risparmiando però le navi cinesi, che per identificarsi hanno anche escogitato uno stratagemma. Tensioni non nuove, nel Golfo: nel 1987 anche una nave italiana fu attaccata d - facebook.com facebook