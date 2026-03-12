Iran Mojtaba Khamenei giura vendetta | Hormuz resta chiuso Pagherete un caro prezzo i Paesi vicini chiudano le basi americane

Il leader iraniano ha annunciato che lo Stretto di Hormuz rimarrà chiuso come strategia di pressione contro i nemici, e ha invitato i Paesi vicini a chiudere le basi americane presenti nella regione. Ha inoltre dichiarato che queste basi continueranno a essere bersaglio di attacchi iraniani, indipendentemente dal rapporto di amicizia con i paesi che le ospitano.

Lo Stretto di Hormuz rimarrà chiuso «come leva contro i nemici», così come «dovranno essere chiuse le basi» americane nella regione che continueranno a essere obiettivo degli attacchi iraniani «nonostante l’amicizia con i Paesi che le ospitano». Il sangue versato in questi giorni dagli iraniani «sarà vendicato», in particolare quello dei bambini della scuola di Minab, e «i risarcimenti saranno riscossi». Sono gli annunci, le promesse e le minacce della Guida suprema iraniana, Mojtaba Khamenei, nel suo primo messaggio - audio e non video - alla nazione. Una nazione che chiama all’unità e che ha saputo «dissipare l’illusione dei nemici di dividerla». 🔗 Leggi su Feedpress.me

