Iran Mattarella riunisce Consiglio supremo difesa | Italia non partecipa a guerra Grave rischio terrorismo

Il presidente del Consiglio ha convocato il Consiglio supremo di difesa in Iran, confermando che l’Italia non intende partecipare alla guerra in corso. La decisione è stata comunicata pubblicamente, evidenziando la posizione del governo italiano. La situazione rimane tesa con il rischio di terrorismo che viene considerato grave. Nessun coinvolgimento diretto da parte italiana è stato annunciato.

Roma, 13 mar. (askanews) – “L’Italia non partecipa e non prenderà parte alla guerra, come ha ribadito il presidente del Consiglio in Parlamento”. Dopo due ore e mezza di riunione al Quirinale, il Consiglio supremo di Difesa, convocato dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per analizzare lo scenario della crisi in seguito alla guerra in Iran, riafferma la linea del governo che la premier Giorgia Meloni ha illustrato alle Camere mercoledì scorso. In più mette l’accento sulla “grande preoccupazione” per la crisi di quell’ordine internazionale “incentrato sull’Onu” e lancia l’allarme sul rischio di “gravissime iniziative di organizzazioni terroristiche”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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