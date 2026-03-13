Iran Consiglio Supremo Difesa | Italia non partecipa alla guerra rischio bravi iniziative terroristiche

Il Consiglio Supremo per la Difesa in Iran ha dichiarato che l’Italia non sta partecipando alla guerra e ha messo in guardia contro possibili iniziative terroristiche. La riunione si è svolta al Quirinale sotto la presidenza del presidente della Repubblica, con particolare attenzione all’aumento delle tensioni in alcune zone. Non sono stati annunciati interventi o decisioni concrete durante l’incontro.

Riunione al Quirinale presieduta da Sergio Mattarella: forte preoccupazione per l’escalation in Medio Oriente e per i rischi di destabilizzazione nel Mediterraneo “L’Italia non parteciperà al conflitto in corso in Medio Oriente“. È questa la posizione ribadita dal Consiglio Supremo di Difesa riunito al Quirinale sotto la presidenza del Capo dello Stato, Sergio Mattarella, al termine dell’incontro dedicato alla crisi internazionale scaturita dall’azione militare degli Stati Uniti e di Israele contro l’Iran. Nel comunicato finale si richiama esplicitamente l’articolo 11 della Costituzione, che sancisce il ripudio della guerra come strumento di risoluzione delle controversie internazionali. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Iran, Consiglio Supremo Difesa: “Italia non partecipa alla guerra, rischio bravi iniziative terroristiche” Articoli correlati Iran, Consiglio Supremo: “Italia non prenderà parte alla guerra. Rischi di iniziative terroristiche”Dopo anni, a fronte del conflitto in Iran, il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha convocato il Consiglio Supremo di Difesa e lo ha... Iran, Consiglio supremo di Difesa: “Italia non partecipa e non prenderà parte alla guerra”(Adnkronos) – "L’Italia non partecipa e non prenderà parte alla guerra, come ha ribadito il Presidente del Consiglio in Parlamento". Altri aggiornamenti su Consiglio Supremo Difesa Temi più discussi: Mattarella convoca il Consiglio supremo di difesa. Cos'è, chi ne fa parte e quali compiti ha; Mattarella convoca Consiglio supremo difesa: cos'è e chi ne fa parte; Iran, il presidente Mattarella convoca il Consiglio Supremo di Difesa venerdì: cosa significa; Medio Oriente: Mattarella convoca il Consiglio supremo di Difesa. Iran, il Consiglio Supremo di Difesa riunito da Mattarella: «Italia non parteciperà a guerra, uso basi in rispetto accordi internazionali»L'Italia «non partecipa né prendera parte alla guerra» in Iran. In più c'è «grande preoccupazione» per «lo scenario di crisi che ... ilmattino.it Iran, Consiglio Supremo di Difesa L'Italia non prenderà parte alla guerraROMA (ITALPRESS) – Si è riunito oggi, al Palazzo del Quirinale, il Consiglio supremo di difesa, presieduto dal presidente della Repubblica, ... iltempo.it Il Consiglio Supremo di Difesa, organo costituzionale italiano che si occupa delle questioni fondamentali relative alla sicurezza e alla difesa dello Stato, presieduto dal presidente della Repubblica e composto dalle principali cariche politiche e militari dello Sta - facebook.com facebook Non siamo in guerra, né ci entreremo. Il Consiglio supremo di Difesa – presieduto dal Capo dello Stato Sergio Mattarella – richiamando l’articolo 11 della Costituzione ribadisce la linea espressa anche dalla premier Giorgia Meloni in Parlamento. Quindi, segn x.com