Il presidente della Repubblica ha convocato il Consiglio Supremo di Difesa al Quirinale. Durante la riunione è stato deciso che l’Italia non parteciperà né ha intenzione di partecipare alla guerra in Iran. La decisione è stata comunicata ufficialmente al termine dell’incontro. Nessun altro dettaglio è stato fornito riguardo alle discussioni o alle modalità di attuazione della scelta.

L’Italia non è in guerra contro l’Iran né tantomeno vi entrerà in futuro: è quanto stabilito dal Consiglio Supremo di Difesa riunito dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella al Quirinale. Alla riunione, alla quale hanno partecipato, oltre al Capo dello Stato, il segretario generale Ugo Zampetti e il consigliere per gli Affari del Consiglio supremo, Francesco Saverio Garofani, la premier Giorgia Meloni, i ministri Tajani, Crosetto, Piantedosi, Giorgetti, Urso, il sottosegretario Mantovano, e il capo di Stato maggiore della difesa, il generale Luciano Portolano, è stato ribadito che il nostro Paese è impegnato “a ricercare e sostenere ogni sforzo che riporti in primo piano la via negoziale e diplomatica”. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Mattarella riunisce il Consiglio Supremo di Difesa: “L’Italia non partecipa e non parteciperà alla guerra in Iran”

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