Kharg | l' isola dell' Iran capitale del petrolio che nessuno attacca per un motivo preciso

L’isola di Kharg, lunga circa 20 chilometri quadrati, si trova nel Golfo Persico a circa 25 chilometri dalla costa di Bushehr, in Iran. Nonostante la sua posizione strategica, questa piccola isola non ha mai subito attacchi, anche in periodi di tensione nella regione. Kharg è conosciuta come un importante punto di estrazione e trasporto del petrolio iraniano.

Una striscia di terra di appena 20 chilometri quadrati può finire al centro della guerra in Iran. È l'isola di Kharg, situata nel Golfo Persico a circa 25 chilometri dalla costa della provincia iraniana di Bushehr. Questa è la capitale del petrolio iraniano, che ora rischia di finire sotto l'occhio di Stati Uniti e Israele per nuove azioni militari. Pur essendo un obiettivo sensibile, Kharg non è mai stata colpita dai bombardamenti. Perché? I rischi sono alti. Nel mentre, le tensioni spingono i mercati internazionali su livelli che non si vedevano da tempo, col Brent che ha sfiorato i 120 dollari al barile. Nel territorio iraniano Kharg è "unica". 🔗 Leggi su Today.it

