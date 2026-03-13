Iran il mistero di Mojtaba Khamenei è vivo oppure morto?

La televisione di Stato iraniana ha trasmesso giovedì un messaggio attribuito a Mojtaba Khamenei, che sarebbe diventato la nuova Guida Suprema dopo la morte del padre, Ali Khamenei. La questione sulla sua vita o morte ha attirato l’attenzione, alimentando dubbi e speculazioni. Finora, non ci sono conferme ufficiali sulla sua condizione o sulla sua partecipazione pubblica.

La televisione di Stato iraniana ha diffuso giovedì il primo messaggio attribuito alla nuova Guida Suprema della Repubblica islamica, Mojtaba Khamenei, nominato dopo la morte del padre Ali Khamenei. Il discorso non è stato pronunciato direttamente dal leader: il testo è stato letto da uno speaker mentre sullo schermo appariva soltanto una fotografia d’archivio.Il fatto che Mojtaba Khamenei non sia comparso in video continua ad alimentare interrogativi sulla sua reale condizione. Dall’inizio della guerra tra Iran, Israele e Stati Uniti il nuovo leader non si è mai mostrato pubblicamente né ha registrato messaggi audio. Secondo alcune fonti Mojtaba sarebbe rimasto ferito durante l’attacco nel quale è stato ucciso il padre. 🔗 Leggi su Panorama.it

Iran, il mistero della foto di Mojtaba Khamenei ritoccata con l’IA: è giallo sulle sue reali condizioniIn merito alle reali condizioni di salute di Mojtaba Khamenei, figlio di Ali Khamenei, rimasto ferito negli attacchi del 28 ottobre operati da Israele e USA, resta un alone di mistero. Quest’oggi è st ... strettoweb.com

Radio1 Rai. . "Vendicare il sangue dei martiri", scrive nel primo messaggio da Guida Suprema iraniana Mojtaba Khamenei. Il Grande Ayatollah non è apparso, è stato letto da una giornalista alla tv di Stato, alimentando i dubbi sulle sue condizioni di salute. - facebook.com facebook

Il primo messaggio di Mojtaba Khamenei da Guida Suprema dell'Iran è stato letto da una presentatrice della tv statale. Nel testo il figlio di Ali Khamenei giura vendetta per il sangue "dei martiri", tra cui i bambini uccisi nel bombardamento della scuola di Minab. x.com