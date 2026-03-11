In Iran, Mojtaba Khamenei è stato recentemente scelto come nuovo capo religioso, succedendo a suo padre. Nonostante l’elezione, non ha ancora fatto apparizioni pubbliche, anche se è stato annunciato un discorso ufficiale. Un esponente locale ha dichiarato che, nonostante le ferite, Mojtaba Khamenei è vivo. La sua assenza pubblica ha suscitato attenzione nel paese.

Il successore di Ali Khamenei, nonché suo secondogenito, è stato eletto nuovo capo religioso del Paese solo pochi giorni fa ma, nonostante gli annunci di un discorso ufficiale, non si è ancora mostrato in pubblico. Secondo alcune voci, sarebbe morto nei bombardamenti Washington-Tel Aviv su Teheran il giorno stesso dell'inizio della guerra in Iran, il 28 febbraio, insieme al padre e ad altri membri della famiglia. Intanto, si contano quattro feriti all'aeroporto di Dubai colpito da droni iraniani “Ho saputo dell’infortunio del leader e ho contattato alcuni amici che avevano contatti e mi hanno detto che sta bene e che non ci sono problemi“. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Iran, Pezeshkian: “Mojtaba Khamenei è vivo nonostante le ferite”

Articoli correlati

Teheran lancia "il più vasto attacco contro obiettivi statunitensi e israeliani". Il figlio di Pezeshkian: "Mojtaba Khamenei ferito, ma vivo"Arabia Saudita, Emirati e Kuwait neutralizzano missili iraniani, pioggia di droni in tutto il Golfo.

Guerra in Iran, le ultime notizie di oggi, mercoledì 11 marzo. Meloni: “Intervento Usa e Israele contro Iran fuori da diritto internazionale”. Il figlio di Pezeshkian: “Mojtaba Khamenei ferito ma salvo”. Droni di Teheran colpiscono l’aeroporto di Dubai, quattro feritiMojtaba Khamenei, nuova Guida suprema della Rivoluzione islamica in Iran, è “sano e salvo” nonostante le ferite: lo ha dichiarato il figlio del...

Guerra in Iran, Teheran: «Khamenei è ferito ma vivo». Droni iraniani colpiscono aeroporto di Dubai

Contenuti e approfondimenti su Mojtaba Khamenei

Temi più discussi: Iran, la folla acclama la nuova Guida Suprema Mojtaba Khamenei; Chi guiderà adesso l'Iran? Tutti i nomi sul tavolo della successione a Khamenei; L'Iran e l'addio a Khamenei, i tre possibili successori e il ruolo di Larijani; L’Iran ha un nuovo leader: Mojtaba Khamenei.

Iran, la nuova Guida Suprema Mojtaba Khamenei ferito ma salvoRoma, 11 mar. (askanews) – Mojtaba Khamenei, la nuova guida suprema dell’Iran, è sano e salvo malgrado le ferite riportate. Lo ha dichiarato il figlio di Masoud Pezeshkian, il presidente della Repub ... askanews.it

Iran, Mojtaba Khamenei ferito ma in buone condizioni. Teheran lancia un potente attacco contro Israele: Siamo solo all’inizioESTERI: Ultim'ora ticinonotizie.it TEHERAN (IRAN) (ITALPRESS) – Mojtaba Khamenei, figlio del leader supremo iraniano Ali Khamenei, indicato come nuova guida suprema iraniana, sarebbe rimasto ferito ne ... ticinonotizie.it

Il conflitto tra Stati Uniti, Israele e Iran sta entrando in una fase nuova. A Teheran il regime si è ricompattato attorno alla nuova Guida Suprema Mojtaba Khamenei, sostenuta dall’ala più dura del sistema e dalle Guardie Rivoluzionarie. Nel frattempo il confronto x.com

Mistero su Mojtaba Khamenei, mai apparso in pubblico dalla sua elezione. Secondo fonti israeliane è ferito. Altri attacchi in tutto il Paese, ma Teheran minaccia Trump: «Attento a non essere cancellato tu». - facebook.com facebook