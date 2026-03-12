Iran il debutto di Mojtaba Khamenei tra dubbi e minacce | è vivo? Ecco il suo primo ordine

Mojtaba Khamenei ha assunto ufficialmente il ruolo di Guida Suprema dell’Iran, annunciato attraverso un discorso trasmesso dalla TV di Stato e diffuso sui principali social network. La sua nomina ha suscitato dubbi e timori, mentre lui ha emanato il suo primo ordine ufficiale. La sua prima apparizione pubblica segna il debutto della sua leadership nel paese.

Mojtaba Khamenei ha ufficialmente assunto il ruolo di Guida Suprema dell’Iran, segnando l’inizio della sua leadership con un discorso strategico trasmesso dalla TV di Stato e lo sbarco simultaneo sui principali social network. Tuttavia, l’ assenza di un video in cui il leader appaia di persona ha alimentato speculazioni sulle sue reali condizioni di salute dopo l’attacco missilistico del 28 febbraio scorso. Si parla di una ferita grave alla gamba e addirittura di uno stato di coma. Il messaggio, letto da una giornalista con una foto fissa sullo sfondo, delinea le linee guida del nuovo corso: chiusura dello Stretto di Hormuz e smantellamento delle basi statunitensi nella regione. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Iran, il debutto di Mojtaba Khamenei tra dubbi e minacce: è vivo? Ecco il suo primo ordine Articoli correlati Guerra Iran, minacce di Mojtaba Khamenei nel primo discorso senza mostrarsi in video: "Apriremo nuovi fronti"La nuova Guida suprema dell’Iran, Mojtaba Khamenei, figlio di Ali Khamenei, suo predecessore, ha diffuso il suo primo messaggio da capo di Stato. Iran, Mojtaba Khamenei promette vendetta nel suo primo discorso da Guida SupremaGiovedì 12 marzo è finalmente arrivato il primo discorso alla nazione di Mojtaba Khamenei, la nuova Guida Suprema dell’Iran, subentrato al padre,... Contenuti e approfondimenti su Mojtaba Khamenei Temi più discussi: Mojtaba Khamenei e quella rete di investimenti e potere dietro la sua nomina a nuova Guida Suprema dell'Iran; Mojtaba Khamenei al debutto, braccato da Usa e Israele; Bombe sul Libano. Intercettato missile sulla Turchia, Macron: Un attacco a Cipro è a tutta Europa; Israele attacca Libano e Iran: Mojtaba Khamenei nuova Guida Suprema. Iran, le prime parole di Mojtaba Khamenei: Vendicheremo il sangue dei martiri, basi Usa siano chiuseL'Ayatollah Mojtaba Khamenei, nuova Guida Suprema dell'Iran dopo la morte del padre Ali Khamenei, ha parlato per la prima volta dopo la sua nomina. Assicuro ... lapresse.it Mojtaba Khamenei, primo messaggio (da invisibile): Sventato il tentativo di dividere l'IranIl messaggio della nuova guida suprema della Repubblica islamica viene letto in televisione. Indica di proseguire nella chiusura dello Stretto di Hormuz ... huffingtonpost.it La nuova guida suprema iraniana, Mojtaba Khamenei, sarebbe in coma in ospedale. A lanciare l'indiscrezione è stato il Daily Mail, dopo che la nuova guida suprema dell’Iran ha diffuso oggi il suo primo messaggio alla nazione. Mojtaba sarebbe in terapia i - facebook.com facebook #Iran, prima dichiarazione in TV di #Mojtaba #Khamenei, letta da altri x.com