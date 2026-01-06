Agricoltura | Fidanza FdI-Ecr ' più risorse per Pac grazie ad azione italiana'

Il governo italiano ha ottenuto un risultato significativo nel bilancio agricolo 2028-2034, grazie a un impegno costante e mirato. La proposta prevede un incremento delle risorse dedicate alla Politica Agricola Comune (PAC), con l’obiettivo di sostenere il settore agricolo e le sue esigenze a lungo termine. Questa decisione riflette l’attenzione del nostro Paese verso un’agricoltura più sostenibile e resiliente, in linea con le sfide attuali del settore.

Roma, 6 gen. (Adnkronos) - “Un risultato importante quello raggiunto sul prossimo bilancio agricolo 2028-2034 grazie al lavoro intenso del governo italiano. Alle risorse aggiuntive pari al 10% dei Piani nazionali e regionali destinati alle aree rurali, ottenute alcune settimane fa grazie alla posizione netta del Parlamento europeo, si aggiunge un'ulteriore dotazione di 45 miliardi destinabili alle politiche agricole". È quanto dichiara in una nota Carlo Fidanza, Capodelegazione di Fratelli d'Italia e Coordinatore Ecr in Commissione Agricoltura al Parlamento europeo. "Il pieno utilizzo di queste risorse consentirebbe di ripristinare lo stanziamento per la Pac della precedente programmazione. 🔗 Leggi su Iltempo.it

