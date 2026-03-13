Iran e commercio Firenze tra le più esposte alla crisi in Medio Oriente
La guerra in Medio Oriente sta influenzando l’economia fiorentina, con il territorio che si trova tra i più esposti in Italia nei rapporti commerciali con quella regione. Firenze, nota per le sue relazioni commerciali, si trova a dover affrontare le conseguenze di questa crisi, che si riflette sulle attività economiche locali. La situazione evidenzia come il conflitto abbia ripercussioni anche sul tessuto economico della città.
Vavolo (Confartigianato Imprese Firenze): “L’instabilità internazionale colpisce direttamente un territorio fortemente proiettato sui mercati globali” Nubi nere sull'economia fiorentina a causa della guerra in corso in Medio Oriente. Infatti il territorio fiorentino risultata tra i più esposti in Italia nei rapporti commerciali con quell’area del mondo. I dati dell’Ufficio Studi di Confartigianato mostrano come la provincia sia oggi la seconda in Italia per valore dell’export verso il Medio Oriente dopo Milano. Nel 2025 l’export della provincia di Firenze verso i Paesi del Medio Oriente ha raggiunto 2,1 miliardi di euro, con una crescita del +36,9% rispetto all’anno precedente. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
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