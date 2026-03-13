Iran Consiglio supremo di difesa | sostegno ai Paesi del Golfo

Il Consiglio supremo di difesa iraniano ha annunciato il sostegno ai Paesi del Golfo in risposta alle tensioni nella regione. L’Italia ha precisato che non parteciperà al conflitto tra Iran, Stati Uniti e Israele, ma continuerà a offrire supporto in altri ambiti. La posizione italiana viene comunicata mentre si intensificano le notizie sulle dinamiche tra le nazioni coinvolte.

L’Italia non prenderà parte al conflitto che coinvolge Iran, Stati Uniti e Israele, ma continuerà a garantire sostegno e assistenza ai Paesi del Golfo Il messaggio arriva con chiarezza dal Consiglio supremo di difesa, riunito al Quirinale per circa due ore e mezza sotto la presidenza del capo dello Stato Sergio Mattarella. Al termine dell’incontro è stato diffuso un comunicato ufficiale che definisce la linea italiana di fronte alla crisi internazionale. “L’Italia – si legge nel documento – non partecipa e non prenderà parte alla guerra, come ha ribadito il presidente del Consiglio in Parlamento”. La dichiarazione arriva in un momento delicato, segnato dall’azione militare di Stati Uniti e Israele contro l’Iran e dalla crescente tensione nell’intero Medio Oriente. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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