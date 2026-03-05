Attacco all’Iran Meloni | L’Italia invierà aiuti ai Paesi del Golfo per la difesa aerea

Giorgia Meloni ha annunciato che l’Italia fornirà aiuti ai Paesi del Golfo per la difesa aerea, in seguito all’attacco all’Iran. La premier ha anche riferito che il governo spagnolo non ha modificato gli accordi di cooperazione già in vigore, e ha spiegato che partirà dalla Spagna per arrivare in Italia. Queste dichiarazioni sono state rilasciate durante un’intervista su Rtl 102.

Parte dalla Spagna per arrivare all'Italia. "Il governo spagnolo non ha messo in discussione gli accordi già esistenti", dice Giorgia Meloni intervistata su Rtl 102.5 rispondendo alla domanda sul no opposto da Pedro Sanchez a fornire agli Stati Uniti le basi militari per le operazioni in Iran. "Le nostre basi sono state già concesse in base ad accordi che non abbiamo fatto noi ma che risalgono al 1954 – afferma il presidente del Consiglio -: sono concesse per operazioni non cinetiche, per intenderci non per i bombardamenti. Poi se arriva una richiesta per fare altro, il governo avrebbe la facoltà di decidere ma noi decideremo con il Parlamento". «L'Italia intende inviare aiuti ai Paesi del Golfo, parliamo chiaramente di difesa, non solo perché sono nazioni amiche ma perché in quell'area ci sono decine di migliaia di italiani», ha aggiunto la premier