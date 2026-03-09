Nel 2026 Apple potrebbe lanciare il primo iPhone pieghevole, previsto insieme ai nuovi modelli iPhone 18 Pro e Pro Max. La presentazione dovrebbe avvenire durante l’autunno e rappresenta una novità significativa nel settore degli smartphone. Il dispositivo si dice avrà un design innovativo e caratteristiche tecniche rivoluzionarie, anche se ancora non sono stati diffusi dettagli ufficiali.

Il 2026 potrebbe rappresentare un anno storico per Apple, con l’arrivo del primo iPhone pieghevole, previsto insieme ai nuovi iPhone 18 Pro e Pro Max durante la tradizionale finestra autunnale. Diversamente dai pieghevoli più diffusi, in stile “libretto” come il Galaxy Z Fold di Samsung, Cupertino sembrerebbe puntare su un formato più largo e compatto, pensato per migliorare l’esperienza d’uso e rendere lo schermo interno più immersivo senza sacrificare la portabilità. I render basati sui file CAD condivisi dal noto leaker Sonny Dickson offrono un primo sguardo chiaro al design del dispositivo. Sul retro si nota una sporgenza fotografica orizzontale, simile a quella vista recentemente sull’iPhone Air, ma con due fotocamere posteriori, una scelta che distingue il pieghevole dai precedenti modelli. 🔗 Leggi su Billipop.com

© Billipop.com - iPhone pieghevole, tutto quello che sappiamo su design, display e novità

Articoli correlati

Apple esplora design pieghevole per nuovo iPhone, rivoluzione estetica e funzionale in arrivoApple sta esplorando un nuovo percorso progettuale per il suo smartphone più iconico: l’iPhone.

Tutto quello che sappiamo (e non sappiamo) sul delitto Reiner che ha sconvolto HollywoodLa scia di sangue in un hotel di Santa Monica e la lite alla festa di Natale precedono il ritrovamento dei corpi di Rob Reiner e della moglie Michele.

Il Primo iPhone FOLD pieghevole: cosa sappiamo davvero!

Approfondimenti e contenuti su iPhone pieghevole

Temi più discussi: iPhone pieghevole: perché potrebbe chiamarsi iPhone Duo e non Fold; Motorola presenta il suo primo smartphone pieghevole a libro: si chiama Razr Fold e ha il super zoom; Come sarà l'iPhone Fold pieghevole? Le ultime indiscrezioni sono molto positive; Dallo smartphone robot fino al pieghevole da record, cosa ha portato Honor al Mobile World Congress 2026.

iPhone pieghevole, tutto procede secondo i piani: ecco quando dovrebbe arrivareL'ufficialità non c'è, ma da tempo le indicazioni puntano tutte nella stessa direzione: Apple è finalmente pronta a lanciare il primo iPhone pieghevole, e lo farà quest'anno. Secondo un nuovo report c ... hdblog.it

iPhone pieghevole con piega invisibile? Leaks svelano lo spessoreIl progetto di un iPhone pieghevole torna al centro delle indiscrezioni. Secondo un recente leak, il primo foldable firmato Apple non solo sarebbe in fase avanz ... tecnoandroid.it

COSA NE PENSI Trapelano i CAD del possibile iPhone Fold Apple starebbe lavorando al suo primo iPhone pieghevole. Questo potrebbe essere il design finale. Che ne pensi #iphonefold #appleleaks #tech - facebook.com facebook

Apple scuote il mercato: arriva il MacBook low-cost da 549 euro e spuntano i segreti dell’iPhone pieghevole Apple, iPad, iPhone pieghevole, MacBook ift.tt/QJSEbd7 x.com