Farah torna in tv questa sera, martedì 13 febbraio 2026, alle 21, dopo che la sua storia ha catturato l’attenzione di molti negli ultimi giorni. La puntata promette di svelare nuovi dettagli sulla sua vita e di mettere in scena uno scontro emotivo tra i personaggi principali. Tra i protagonisti, ci sono attori noti che interpretano ruoli chiave, e i fan non vedono l’ora di scoprire quale sviluppo avrà la vicenda. La trama si concentra su un confronto intenso che potrebbe cambiare il corso degli eventi.

Io sono Farah: le anticipazioni (trama e cast) della puntata del 13 febbraio. Questa sera, martedì 13 febbraio 2026, alle ore 21.30 su Canale 5 va in onda una nuova puntata di Io sono Farah, serie tv drammatica turca, adattamento della serie televisiva argentina del 2017 La chica que limpia, già adattata nella serie statunitense The Cleaning Lady. M a vediamo insieme tutte le informazioni. Anticipazioni e trama. Farah viene caricata a forza sull’autobus che la porterà all’aeroporto per essere rimpatriata. Nel frattempo, Vera avverte Orhan di ciò che sta succedendo. Da questo momento, ci sarà una corsa contro il tempo per impedire che l’autobus raggiunga l’aeroporto e che Farah venga espulsa dal Paese. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Io sono Farah: le anticipazioni (trama e cast) della puntata di oggi, 13 febbraio

Approfondimenti su farah sono

Questa sera alle 21, su Rai 1, torna “Io sono Farah”.

Ultime notizie su farah sono

Argomenti discussi: Io sono Farah 2, le trame dal 16 al 20 febbraio: Tahir viene imprigionato; Io sono Farah a sorpresa in prima serata venerdì 6 febbraio; Tahir diventa socio di Behnam: succede nella puntata di stasera di Io sono Farah; Io sono Farah, le anticipazioni: un piano a rischio.

Io sono Farah, spoiler Turchia: Farah riabbraccia la madre che credeva mortaLe anticipazioni di Io sono Farah raccontano che presto arriverà una grande gioia per Kerim e sua madre. Tutto avrà inizio quando Tahir sarà deportato in Iran e qui scoprirà che Gulsima, la madre di ... it.blastingnews.com

«O mi sposi o ti faccio rimpatriare». Il ricatto di Behnam nella puntata di stasera di Io sono Farah«O mi sposi o ti faccio rimpatriare». Il ricatto di Behnam nella puntata di stasera di Io sono Farah ... iodonna.it

«Non posso sposare una donna che forse non è più pura, dopo ciò che è successo con Tahir. » Queste parole rovinano i piani delle nozze tra Behnam e Farah e danno il via a una settimana complicatissima per i protagonisti di "Io sono Farah", in onda su Can - facebook.com facebook