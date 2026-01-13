Io sono Farah: le anticipazioni (trama e cast) della puntata del 13 gennaio. Questa sera, lunedì 13 gennaio 2026, alle ore 21.30 su Canale 5 va in onda una nuova puntata di Io sono Farah, serie tv drammatica turca, adattamento della serie televisiva argentina del 2017 La chica que limpia, già adattata nella serie statunitense The Cleaning Lady. M a vediamo insieme tutte le informazioni. Anticipazioni e trama. Il giorno delle nozze di Gonul e Kaan è ormai arrivato. Farah e Tahir si recano a casa Akinci per partecipare alla cerimonia. Lì, Farah cerca di allontanare Tahir con una scusa per poter parlare liberamente con Mehmet e farsi consegnare un localizzatore da mettere su Ali Galip in modo da tracciare i suoi spostamenti e scoprire il luogo dell’incontro segreto tra i grandi capi famiglia della malavita. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Io sono Farah: le anticipazioni (trama e cast) della puntata di oggi, 13 gennaio

Leggi anche: Io sono Farah: le anticipazioni (trama e cast) della puntata di oggi, 5 gennaio

Leggi anche: Io sono Farah: le anticipazioni (trama e cast) della puntata di oggi, 5 dicembre

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Io sono Farah, le trame dal 19 al 23 gennaio; Nella puntata di stasera di “Io sono Farah” Cihan si uccide davanti a Tahir e Mehmet; Io sono Farah, le anticipazioni dal 5 al 9 gennaio 2026; Io sono Farah, le anticipazioni delle puntate dal 5 al 9 gennaio.

"Io Sono Farah", le anticipazioni dal 12 al 16 gennaio: chi ha tentato di ucciderla e cosa succede ora - Farah è convinta di essere nel mirino sbagliato e vuole scoprire chi c’è davvero dietro l’attentato. alfemminile.com