Oggi, venerdì 13 marzo 2026, su Canale 5 va in onda un nuovo episodio di Io sono Farah, trasmesso a partire dalle 14. In questa puntata, Tahir e Farah si impegnano a bloccare Behnam e a impedirgli di compiere determinate azioni. La narrazione si concentra sulle loro azioni e sui confronti tra i personaggi principali.

Su Canale 5 va in onda oggi, venerdì 13 marzo 2026, un nuovo episodio di Io sono Farah a partire dalle 14. Cosa succederà? Di sicuro le novità riusciranno a stupire ancora una volta i telespettatori. Le anticipazioni di Io sono Farah rivelano che Orhan vuole che Tahir impedisca a Behnam di sottrarre la spedizione, anche lui infatti ha la stessa intenzione. Anche la Polizia però ha saputo del carico e ha chiesto al marito di Farah di rivelare delle informazioni per poter fermare Orhan. Per Tahir non sarà un momento semplice a causa della forte pressione che avverte da entrambe le parti. Cosa deciderà di fare? L'uomo si rivolgerà a Bekit e Hizir, infatti si affiderà a loro due per annullare dall'Iran la partenza del carico. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

Io sono Farah anticipazioni 13 marzo 2026: Tahir e Farah bloccano Behnam e lo costringono a…

