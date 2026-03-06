Io Sono Farah anticipazioni dal 9 al 13 marzo 2026 | il lieto fine consacra l’amore eterno tra Farah e Tahir

Venerdì 13 marzo 2026 va in onda su Fox Turchia il grande finale di Io Sono Farah, la serie che ha raccontato la storia di Farah e Tahir. La puntata conclusiva, trasmessa in prima serata, rappresenta il momento in cui si celebra il lieto fine e l’amore tra i protagonisti. La narrazione si concentra sugli ultimi sviluppi della trama, portando alla conclusione della vicenda.

Grande finale in arrivo per Io Sono Farah, in onda in prime time venerdì 13 marzo 2026. Dopo mille disavventure, Farah e Tahir riescono infatti a raggiungere il lieto fine, che consente al loro amore di restare eterno. Maggiori info nelle trame che seguono. La prossima settimana, la dizi è in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.00 e venerdì in prime time. Le puntate si possono vedere in streaming su Mediaset Infinity. Ecco le anticipazioni. Io Sono Farah, anticipazioni da lunedì 9 a venerdì 13 marzo 2026. Lunedì 9, martedì 10, mercoledì 11 e giovedì 12 marzo 2026: Behnam si vendica dei suoi parenti. Mehmet chiede a Bade di sposarlo, ma lei, sopraffatta dai sensi di colpa per bugie e verità taciute, rifiuta fra le lacrime.

