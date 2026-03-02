Nel dettaglio le anticipazioni di Io sono Farah: la trama dal 2 al 6 marzo 2026 e cosa succederà nelle prossime puntate della serie turca di Canale 5. Finalmente Farah insieme a Tahir e al figlio Kerim fanno ritorno a casa. Ad accoglierli Gulsima e Bade. Dopo il ritrovamento del corpo di Ali Galip, chiede a Mehmet di scoprire chi l’ha ucciso. LEGGI ANCHE: Forbidden Fruit anticipazioni dal 2 al 7 marzo: Yildiz partorisce, ma quello che succede dopo sconvolge tutti Visibilia Editrice S.r.l. con sede in Via Privata Giovannino De Grassi 1212A, 20123 Milano. Capitale sociale € 100.000,00 I.V. - C.F.P.IVA ed iscrizione alla C.C.I.A.A. di Milano N.10269990965 - REA MI-2519578. 🔗 Leggi su Novella2000.it

© Novella2000.it - Io sono Farah anticipazioni dal 2 al 6 marzo: Farah e Tahir ancora nelle mire di Behnam (e non solo)

Farah compie un gesto estremo, tra Behnam e Tahir finisce male: le anticipazioni di Io sono Farah dal 2 al 6 febbraioNon solo Beautiful (QUI LE ANTICIPAZIONI), su Canale 5 alle ore 14:00 (con lo slot serale al martedì) torna anche questa settimana torna...

Leggi anche: Io Sono Farah, anticipazioni dal 2 al 6 marzo 2026: Orhan tiene sotto scacco Farah e Tahir

Tutto quello che riguarda Farah.

Temi più discussi: Io sono Farah 2, le trame dal 2 al 6 marzo: Farah, Tahir e Kerim rientrano a casa; Io sono Farah contro Sanremo: le anticipazioni del 24 febbraio; Benham ricatta Mehmet: le anticipazioni della puntata di stasera di Io sono Farah; Io sono Farah, le trame dal 2 al 6 marzo 2026.

Io sono Farah 2, anticipazioni 9-13 marzo 2026: Tahir pronto a tutto per proteggere FarahLa settimana dal 9 al 13 marzo di Io sono Farah 2 si prepara a portare nuovi colpi di scena nella vita di Farah, Tahir e di tutti i personaggi coinvolti ... ilsipontino.net

Io sono Farah, anticipazioni settimana dal 2 al 6 marzoIo sono Farah, torna su Canale 5 con un appuntamento daily, qui l’articolo con le anticipazioni della settimana dal 2 al 6 marzo. Dopo il primo passaggio durante l’estate 2025, una pausa, un ritorno i ... tvserial.it

Se anche voi vi siete appassionati a Io sono Farah, fatevi sentire! Una storia intensa che sta tenendo tutti con il fiato sospeso… e noi vogliamo sapere: vi ha conquistati Lasciate un nei commenti #IosonoFarah #SoapWorld #FBLifestyle facebook

Io sono Farah, anticipazioni 2-6 marzo 2026: Farah in fuga, Tahir sfida tutti e verità a rischio x.com