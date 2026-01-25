Cancro io ti boccio | giovani studenti nelle piazze a sostegno dell' Airc

L'Istituto Comprensivo Commenda di Brindisi ha partecipato anche quest'anno alla campagna “Cancro io ti boccio” di Airc. Questo progetto di cittadinanza attiva coinvolge studenti e scuole italiane nella sensibilizzazione e nel sostegno alla ricerca contro il cancro, promuovendo un impegno condiviso nella lotta a questa malattia attraverso azioni di informazione e solidarietà.

BRINDISI - Anche quest'anno l'Istituto comprensivo Commenda di Brindisi ha aderito alla campagna "Cancro io ti boccio", il progetto di cittadinanza attiva promosso da Airc che coinvolge le scuole di tutta Italia nel sostegno alla ricerca oncologica.Venerdì 23 gennaio 2026, nei plessi di scuola.

