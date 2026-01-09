Concerto inaugurale del Nicolini | Vanessa Benelli Mosell dirige al Teatro Municipale
Il Conservatorio "Giuseppe Nicolini" inaugura l’Anno Accademico 2025-2026 con un concerto sinfonico al Teatro Municipale. L’appuntamento è per martedì 27 gennaio, alle ore 20,30, quando il palcoscenico del Municipale ospiterà un evento aperto alla città, a ingresso libero e gratuito. Il concerto. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
