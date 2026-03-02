eugenia e beatrice di york criticate per anni da media e sudditi erano riuscite a farsi stimare per le loro scelte ma ora le principesse sono in caduta libera

Eugenia e Beatrice di York, figlie di un ex re, sono state spesso sotto i riflettori dei media e criticate dai sudditi nel corso degli anni. Nonostante le difficoltà, sono riuscite a conquistare una certa considerazione grazie alle loro decisioni. Tuttavia, recentemente si trovano in una fase di crisi che le mette in discussione. Tra tutte le principesse cresciute alla corte dei Windsor, sono state considerate tra le più sfortunate.

Di tutte le principesse cresciute alla corte dei Windsor, Eugenia e Beatrice di York sono state, forse, tra le più sfortunate. Non certo perché mancassero loro i tipici privilegi reali – hanno vissuto nel lusso e questo è fuori discussione – quanto, piuttosto, perché, fin da piccole, sono state bersaglio, dei sudditi e dei media. Fin dall’adolescenza, infatti, le due figlie di Sarah Ferguson e del principe Andrea sono state spesso descritte con aggettivi che non farebbero piacere a nessuno. Eugenia e Beatrice con il padre Andrea sul balcone di Buckingham Palace (foto Getty Images) Termini che oggi verrebbero ampiamente condannati ma che, in passato, erano utilizzati dalla stampa senza troppo pensare all’effetto che avrebbero potuto avere su bambine di 10-12 anni condannate a stare sempre sotto i riflettori. 🔗 Leggi su Amica.it

