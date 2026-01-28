Beatrice ed Eugenia di York hanno visitato il papà Andrea al Royal Lodge, nonostante tutto. Le due principesse si sono mostrate vicine al padre, che si trova in difficoltà, e hanno deciso di far visita di recente. In un momento in cui si parla di tensioni e distanze, loro hanno scelto di essere presenti, rifiutando il gossip che parla di un rapporto freddo. Ora il padre sta per traslocare, ma le figlie hanno dimostrato di essere ancora dalla sua parte.

Logico che lo scandalo planetario che ha gettato sul padre l'ombra della pedofilia (e che ha di recente travolto anche mamma Sarah Ferguson) stia mettendo le due sorelle, ormai da anni, in grave imbarazzo. Tanto che nel momento in cui re Carlo stava per annunciare le mosse con cui ha definitivamente preso le distanza dal fratello minore entrambe sono «fuggite silenziosamente, per alcuni giorni, dal Regno Unito». Eppure le principesse, entrambe tuttora attive in ruoli ufficiali accanto re Carlo III o al principe William, e avvistate lo scorso dicembre con la royal family durante la messa di Natale a Sandringham, a quanto pare non hanno abbandonato il padre. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Beatrice ed Eugenia di York, che nonostante lo scandalo Epstein restano al fianco di papà Andrea

La principessa Eugenia ha deciso di interrompere i rapporti con il padre, il principe Andrea, in seguito alle vicende legate allo scandalo Epstein.

