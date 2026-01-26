Un uomo è morto investito da un treno sulla linea ferroviaria Roma-Grosseto

Un uomo è deceduto lunedì 26 gennaio, investito da un treno sulla linea ferroviaria Roma-Grosseto, presso la stazione di Civitavecchia, prima delle 18. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento, e le autorità stanno indagando sulle cause. La linea ferroviaria è stata temporaneamente interrotta per consentire le operazioni di rilievo e la gestione dell’emergenza.

Il fatto è avvenuto prima delle 18 alla stazione di Civitavecchia. Circolazione sospesa Un uomo è morto investito da un treno alla stazione di Civitavecchia, prima delle 18 di lunedì 26 gennaio. Come comunicato da Ferrovie, dalle 17,45 di oggi la linea Roma-Grosseto ha visto sospesa la circolazione in prossimità di Civitavecchia, per l'investimento di una persona da parte di un treno. Sul posto le autorità competenti per i necessari accertamenti. La persona, poi identificata in un uomo - anche se ulteriori dettagli non sono stati forniti - è stata investita al binario 3, mentre sulla banchina erano presenti anche altri passeggeri.🔗 Leggi su Romatoday.it

