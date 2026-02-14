Una donna di 39 anni è rimasta gravemente ferita a Clusone dopo essere stata investita da un autobus di linea in via Dante. La ciclista è stata urtata mentre pedalava e trascinata per diversi metri sotto lo sguardo dei passanti. I soccorritori intervenuti sul posto hanno trovato la donna in condizioni serie, con ferite che richiedono cure immediate.

L’INCIDENTE. L’impatto in via Dante. La donna, urtata mentre era in sella, è stata trascinata per diversi metri. Trasportata in codice rosso a Bergamo: resta grave con un critico trauma cranico e fratture multiple. È in prognosi riservata e resta grave la ciclista che venerdì pomeriggio 13 febbraio, in via Dante Alighieri a Clusone, è stata agganciata e trascinata per diversi metri da un pullman di linea che dal viale Gusmini stava svoltando per dirigersi in stazione. La donna, 39 anni di Cerete, è stata elitrasportata all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo in codice rosso. L’incidente è avvenuto verso le 14,50, all’inizio della via. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Investita da un bus di linea a Clusone, resta grave la ciclista di 39 anni

Una donna di 39 anni originaria di Rimini, Irene Leardini, è deceduta martedì 20 gennaio a Londra a seguito di un incidente stradale in cui è stata investita da un camion.

Leggi altri contenuti correlati per approfondire la notizia.