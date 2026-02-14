Investita da un bus di linea a Clusone resta grave la ciclista di 39 anni
Una donna di 39 anni è rimasta gravemente ferita a Clusone dopo essere stata investita da un autobus di linea in via Dante. La ciclista è stata urtata mentre pedalava e trascinata per diversi metri sotto lo sguardo dei passanti. I soccorritori intervenuti sul posto hanno trovato la donna in condizioni serie, con ferite che richiedono cure immediate.
L’INCIDENTE. L’impatto in via Dante. La donna, urtata mentre era in sella, è stata trascinata per diversi metri. Trasportata in codice rosso a Bergamo: resta grave con un critico trauma cranico e fratture multiple. È in prognosi riservata e resta grave la ciclista che venerdì pomeriggio 13 febbraio, in via Dante Alighieri a Clusone, è stata agganciata e trascinata per diversi metri da un pullman di linea che dal viale Gusmini stava svoltando per dirigersi in stazione. La donna, 39 anni di Cerete, è stata elitrasportata all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo in codice rosso. L’incidente è avvenuto verso le 14,50, all’inizio della via. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
Londra, italiana di 39 anni muore investita da un camion
Una donna di 39 anni originaria di Rimini, Irene Leardini, è deceduta martedì 20 gennaio a Londra a seguito di un incidente stradale in cui è stata investita da un camion.
Ciclista di 23 anni investita e uccisa da un camion: è rimasta schiacciata sotto le ruoteLeggi altri contenuti correlati per approfondire la notizia.
Argomenti discussi: Donna in bicicletta investita e trascinata da un pullman a Clusone, è grave; Donna investita da un autobus e trovata in arresto cardiaco; Incidente Clusone: grave donna in bici investita da un pullman; Donna in bici travolta dal bus: è in gravi condizioni.
Investita da un bus di linea a Clusone, resta grave la ciclista di 39 anniL’INCIDENTE. L’impatto in via Dante. La donna, urtata mentre era in sella, è stata trascinata per diversi metri. Trasportata in codice rosso a Bergamo: resta grave con un critico trauma cranico e ... ecodibergamo.it
Donna in bicicletta investita e trascinata da un pullman a Clusone, è graveÈ stata trasportata d’urgenza all’ ospedale Papa Giovanni di Bergamo con l’elicottero, la 39enne investita da un bus a Clusone verso le 15 in via Dante Alighieri. ecodibergamo.it
Investita da bus di linea a Clusone, resta grave la ciclista di 39 anni x.com
Investita da bus di linea a Clusone, resta grave la ciclista di 39 anni facebook