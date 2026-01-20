Incidente stradale investita ciclista | donna di 43 anni in ospedale

Una donna di 43 anni è rimasta coinvolta in un incidente stradale a Monza, mentre era in bicicletta su via Mentana. L’incidente, avvenuto poco prima delle 8, è attualmente sotto indagine per chiarire le modalità dell’accaduto. La donna è stata trasportata in ospedale per le cure del caso. La dinamica è ancora in fase di accertamento.

