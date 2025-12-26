Investì e uccise due amiche nel Lecchese dopo tre mesi l' autista ai domiciliari

Potrà andare agli arresti domiciliari l'autista di 34 anni che il 20 settembre investì e uccise due amiche a Brivio, nel Lecchese. Krzysztof Jan Lewandowski, imputato di omicidio stradale aggravato dalla guida sotto l'effetto di cannabis, potrà lasciare il carcere di Opera, dove è attualmente detenuto, e potrà essere accolto dopo il 7 gennaio da una cooperativa sociale in provincia di Milano,. 🔗 Leggi su Feedpress.me

