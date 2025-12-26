Investì e uccise due amiche nel Lecchese dopo tre mesi l' autista ai domiciliari
Potrà andare agli arresti domiciliari l'autista di 34 anni che il 20 settembre investì e uccise due amiche a Brivio, nel Lecchese. Krzysztof Jan Lewandowski, imputato di omicidio stradale aggravato dalla guida sotto l'effetto di cannabis, potrà lasciare il carcere di Opera, dove è attualmente detenuto, e potrà essere accolto dopo il 7 gennaio da una cooperativa sociale in provincia di Milano,. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Leggi anche: Con il carro attrezzi investì e uccise Milena e Giorgia: dopo tre mesi esce dal carcere e viene mandato ai domiciliari. Contraria la Procura
Leggi anche: Brivio, travolse e uccise Giorgia e Milena: dopo 3 mesi di carcere va ai domiciliari, il dolore dei familiari
Investì e uccise due amiche nel Lecchese, dopo tre mesi l'autista ai domiciliari - Potrà andare agli arresti domiciliari l'autista di 34 anni che il 20 settembre investì e uccise due amiche a Brivio, nel Lecchese. msn.com
Investì e uccise due amiche nel Lecchese, l'autista ai domiciliari - Krzysztof Jan Lewandowski, imputato di omicidio stradale aggravato dalla guida sotto l'effetto di cannabis, potrà lasciare il carcere di Opera, dove è attualmente detenuto, e potrà essere accolto dopo ... ansa.it
Giorgia e Milena, sempre insieme fino alla fine: un unico funerale per le due amiche travolte e uccise - Paderno d'Adda (Lecco), 25 settembre 2026 – Il loro funerale verrà celebrato insieme, come erano sempre insieme e come insieme sono morte. ilgiorno.it
Con il carro attrezzi investì e uccise Milena e Giorgia: dopo tre mesi esce dal carcere e va ai domiciliari. - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.