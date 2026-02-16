Investì e uccise un cane dopo una lite stradale condannato a un anno e tre mesi

Anche multa da 10mila euro per l'episodio avvenuto nel 2022 a Melpignano, in cui morì un cocker e rimase ferito il suo proprietario. L'imputato, un 54enne di Surbo, era alla guida di un furgone LECCE – Si è concluso con una condanna a un anno e tre mesi di reclusione il processo, in primo grado, a carico di un uomo di 54 anni di Surbo, accusato di aver investito e ucciso un cane e ferito il suo proprietario, a Melpignano. La sentenza, emessa dal giudice monocratico Domenico Greco della Sezione penale del Tribunale di Lecce, pone fine a una vicenda iniziata oltre quattro anni or sono. L’episodio risale, infatti, al 5 gennaio 2022.🔗 Leggi su Lecceprima.it

La polizia tedesca ha arrestato a Berlino Osazee Igbinoghodua, latitante da cinque anni.

