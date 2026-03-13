Intrecci di comunità le Giornate FAI di Primavera tornano a Catania il 21 e 22 marzo

La delegazione FAI di Catania ha annunciato che il 16 marzo alle 10.30 presenterà il programma delle Giornate di Primavera 2026, che si svolgeranno il 21 e 22 marzo. L'evento si terrà a Catania e coinvolgerà diverse attività dedicate alla valorizzazione del patrimonio locale. La presentazione è stata programmata per comunicare in anticipo i dettagli dell'iniziativa ai cittadini interessati.

L'iniziativa sarà presentata nel corso di una conferenza stampa lunedì 16 marzo alle ore 10.30 nell'Aula Magna del Rettorato dell'Università di Catania La delegazione FAI di Catania presenta il 16 marzo, alle ore 10.30, il programma delle Giornate FAI di Primavera 2026, previste per il 21 e 22 marzo. La conferenza stampa si terrà nell'Aula Magna del Rettorato dell'Università di Catania, in Piazza Università, e vedrà la partecipazione di rappresentanti istituzionali, accademici ed ecclesiastici. Tra i relatori figurano Marilisa Yolanda Spironello, capo delegazione FAI di Catania; Germana Barone, direttrice del Museo... 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

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