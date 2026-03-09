Tornano le Giornate FAI di Primavera il 21 - 22 Marzo si può visitare lo Sky Campus!

Le Giornate FAI di Primavera tornano il 21 e 22 marzo, offrendo l’opportunità di visitare lo Sky Campus di Milano. Durante l’evento, il pubblico può accedere agli studi televisivi e alle regie della Formula 1, scoprendo da vicino le infrastrutture e i servizi che rendono possibile la produzione televisiva e sportiva. L’iniziativa permette di esplorare un luogo generalmente riservato agli addetti ai lavori.

