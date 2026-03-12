sabato 21 e domenica 22 febbraio tornano le giornate fai di primavera

Sabato 21 e domenica 22 marzo si terranno le 34esime Giornate FAI di Primavera ad Arezzo. Durante il fine settimana, le visite guidate e gli eventi si svolgeranno in vari siti della città, coinvolgendo volontari e appassionati di cultura. L’iniziativa mira a far conoscere e valorizzare il patrimonio storico e artistico locale attraverso aperture straordinarie e percorsi tematici.

Arezzo, 12 marzo 2026 – Sabato 21 e domenica 22 marzo 2026 tornano per la 34a edizione le “Giornate FAI di Primavera”, il più grande evento di piazza dedicato al patrimonio culturale e paesaggistico dell’Italia: il più efficace strumento con cui il FAI - Fondo per l’Ambiente Italiano ETS dal 1975 esercita la sua missione di educazione della collettività alla conoscenza e alla tutela di quel patrimonio, perché sia per sempre e per tutti. Dal 1993 - anno della pionieristica prima edizione dell’evento – al 2025 quasi 13 milioni e mezzo di italiani hanno potuto scoprire e riscoprire oltre 17.000 luoghi speciali delle città e dei territori in cui vivono. 🔗 Leggi su Lanazione.it

