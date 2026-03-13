intesa sanpaolo avvia slam programma internazionale per assumere neolaureati

Intesa Sanpaolo ha annunciato l’avvio di Slam, un programma internazionale rivolto a trenta neolaureati di eccellenza. Il percorso, chiamato Slam – International Graduate Program, mira a offrire ai giovani laureati l’opportunità di entrare in un gruppo bancario che si definisce innovativo, dinamico e con una presenza internazionale. Il programma si rivolge a candidati provenienti da diverse aree di studio.

Intesa Sanpaolo avvia Slam – International Graduate Program, il percorso che offre a trenta neolaureate e neolaureati di eccellenza l’opportunità di entrare in un Gruppo innovativo, dinamico e internazionale. Al termine di una selezione in più fasi, i giovani selezionati saranno assunti a tempo indeterminato e coinvolti in un programma accelerato di formazione e job rotation di due anni, con esperienze di respiro internazionale. Al completamento del percorso, entreranno a far parte di una delle tre aree strategiche del Gruppo, Tech & Data, Financial Governance e Marketing & Communication. Uno degli obiettivi di Slam è attrarre giovani italiani e stranieri dall’estero, con particolare attenzione a candidati dotati di esperienza internazionale. 🔗 Leggi su Lapresse.it

