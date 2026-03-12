Intesa Sanpaolo avvia Slam il programma internazionale per assumere neolaureate e neolaureati d' eccellenza

Intesa Sanpaolo ha lanciato Slam, un programma internazionale di assunzioni dedicato a trenta neolaureati e neolaureate di talento. Il progetto mira a offrire a giovani professionisti un'opportunità di entrare in un gruppo bancario che si distingue per la sua natura innovativa e internazionale. Il percorso si rivolge a chi ha conseguito una laurea e desidera sviluppare la propria carriera nel settore finanziario.

Intesa Sanpaolo avvia SLAM – International Graduate Program, il percorso che offre a trenta neolaureate e neolaureati di eccellenza l’opportunità di entrare in un Gruppo innovativo, dinamico e internazionale. Al termine di una selezione in più fasi, i giovani selezionati saranno assunti a tempo indeterminato e coinvolti in un programma accelerato di formazione e job rotation di due anni, con esperienze di respiro internazionale. Al completamento del percorso, entreranno a far parte di una delle tre aree strategiche del Gruppo, Tech & Data, Financial Governance e Marketing & Communication. Uno degli obiettivi di SLAM è attrarre giovani italiani e stranieri dall’estero, con particolare attenzione a candidati dotati di esperienza internazionale. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

