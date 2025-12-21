Intervista col vampiro una cupissima favola nera

21 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

INTERVISTA  COL  VAMPIRO La7   cinema  ore   23.10 Con  Tom Cruise, Brad Pitt e Antonio Banderas. Regia di  Neil Jordan. Produzione USA  1994. Durata: 2 ore LA  TRAMA  A  New Orleans un giovane  dall'apparenza  men  che trentenne  avvicina  un   giornalista e  gli  racconta la sua   storia. In  realtà ha  quasi 200 anni  è un  vampiro  e  lo  divenne  nel 1791  quando  venne   morsicato  dal succhiasangue  Lestat. Sopravvivere  per  due secoli non  è stato facile (s'è   sempre  rifiutato di  mordere   esseri  umani). PERCHE' VEDERLO   Perchè  Neil  Jordan è  riuscito a  raccontare la  cupissima  vicenda  senza  ricorrere  ad  effettacci o  (peggio)   senza  toccare  il  ridicolo. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

intervista col vampiro una cupissima favola nera

© Liberoquotidiano.it - Intervista col vampiro, una cupissima favola nera

Leggi anche: Le serie tv in uscita a dicembre 2025. Nuove puntate di Stranger Things, ma anche Intervista col vampiro, Ficarra e Picone ed Emily in Paris

Leggi anche: Talamasca l ordine segreto episodio 4 recensione intervista con il vampiro cameo rende avvincente missione spionistica

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Intervista col vampiro - Intervista col vampiro (Interview with the Vampire nella versione originale) si basa sull'omonimo bestseller scritto da Anne Rice nel 1973 e pubblicato nel 1976, che notevoli ripercussioni ha avuto ... comingsoon.it

Intervista col vampiro Foto - Scopri tutte le foto riguardanti la Serie TV Intervista col vampiro, puoi trovare foto di scena, foto inedite, foto dietro le quinte, foto set, poster personaggi e la copertina, locandina di tutti gli ... comingsoon.it

Intervista col vampiro - Louis de Pointe du Lac è un vampiro da 145 anni che decide di concedere un'intervista al giornalista Daniel Molloy riproponendo un incontro che era avvenuto quasi 50 anni prima. repubblica.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.