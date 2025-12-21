INTERVISTA COL VAMPIRO La7 cinema ore 23.10 Con Tom Cruise, Brad Pitt e Antonio Banderas. Regia di Neil Jordan. Produzione USA 1994. Durata: 2 ore LA TRAMA A New Orleans un giovane dall'apparenza men che trentenne avvicina un giornalista e gli racconta la sua storia. In realtà ha quasi 200 anni è un vampiro e lo divenne nel 1791 quando venne morsicato dal succhiasangue Lestat. Sopravvivere per due secoli non è stato facile (s'è sempre rifiutato di mordere esseri umani). PERCHE' VEDERLO Perchè Neil Jordan è riuscito a raccontare la cupissima vicenda senza ricorrere ad effettacci o (peggio) senza toccare il ridicolo. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Intervista col vampiro, una cupissima favola nera

Leggi anche: Le serie tv in uscita a dicembre 2025. Nuove puntate di Stranger Things, ma anche Intervista col vampiro, Ficarra e Picone ed Emily in Paris

Leggi anche: Talamasca l ordine segreto episodio 4 recensione intervista con il vampiro cameo rende avvincente missione spionistica

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Intervista col vampiro - Intervista col vampiro (Interview with the Vampire nella versione originale) si basa sull'omonimo bestseller scritto da Anne Rice nel 1973 e pubblicato nel 1976, che notevoli ripercussioni ha avuto ... comingsoon.it

Intervista col vampiro Foto - Scopri tutte le foto riguardanti la Serie TV Intervista col vampiro, puoi trovare foto di scena, foto inedite, foto dietro le quinte, foto set, poster personaggi e la copertina, locandina di tutti gli ... comingsoon.it

Intervista col vampiro - Louis de Pointe du Lac è un vampiro da 145 anni che decide di concedere un'intervista al giornalista Daniel Molloy riproponendo un incontro che era avvenuto quasi 50 anni prima. repubblica.it

Da pochi giorni ho iniziato a vedere la serie "Intervista col vampiro" mi è piaciuto tantissimo . A mio parere è fatto davvero molto bene. Molto coinvolgente . Lo consiglio a chi piace il genere sui vampiri. - facebook.com facebook

Tornano anche Emily in Paris e Percy Jackson ma ci sono anche novità come Amadeus, The Rainmaker e Intervista col vampiro x.com