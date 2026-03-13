Dario Ferrari, autore noto per il libro “La ricreazione è finita”, ha recentemente pubblicato “L’idiota di famiglia” con Sellerio Editore, uscito il 17 febbraio. La sua nuova opera ha attirato l’attenzione del pubblico e degli addetti ai lavori, consolidando la sua presenza nel panorama letterario italiano. Ferrari si è distinto con questa pubblicazione, che rappresenta il suo terzo lavoro ufficiale.

Dopo lo straordinario successo di “La ricreazione è finita”, Dario Ferrari è tornato ad imporsi all’attenzione del grande pubblico con la sua terza fatica, “L’idiota di famiglia”, uscito nelle librerie italiane il 17 febbraio per i tipi di Sellerio Editore. Nel romanzo, lo scrittore toscano affronta con stile divertente ed ironico argomenti delicati come il rapporto tra padri e figli e la lenta dissoluzione di qualcosa o qualcuno che si è amato; la sapiente mescolanza di serio e faceto, del resto, non è certo l’unico punto di forza del romanzo. Ma sarà Ferrari stesso a presentare la sua opera, e a noi non resta che goderci le sue parole e ringraziare l’autore toscano che, incontrandolo dal vivo, si fa subito notare per il suo senso dell’umorismo e per l’autoironia. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Intervista a Dario Ferrari

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