Dario Aita al cinema nei panni di Battiato l' intervista | Il mio Franco ma senza mai fingere di conoscerlo

Dario Aita si è calato nei panni di Battiato sul grande schermo e ha parlato della sua esperienza. L’attore palermitano ha raccontato come ha affrontato il ruolo, i ricordi della madre e il legame con la Sicilia, senza mai fingere di conoscere davvero il grande artista. Un lavoro intenso, tra emozioni e rispetto, che lo ha portato a rivivere un personaggio così importante.

Ci sono attori che entrano nei personaggi, e attori in cui i personaggi entrano: il palermitano Dario Aita appartiene alla seconda categoria. Non lo dichiara, ma lo lascia intuire. Lo si capisce da come parla del suo lavoro: con cautela, rispetto, evitando di “prendersi” il personaggio, come se fosse qualcosa da afferrare. Nel dare corpo e voce a Franco Battiato non ha cercato il gesto imitativo, ma l’ascolto. Non ha voluto spiegarlo, né capirlo del tutto. Ha preferito starci dentro, in quella zona incerta in cui non si controlla più nulla e si può solo farsi attraversare. Il risultato è un’interpretazione che colpisce proprio perché non pretende. 🔗 Leggi su Virgilio.it

