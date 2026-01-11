Cristian Chivu punta sulla solidità del San Siro per affrontare l'Inter-Napoli. La squadra nerazzurra ha mantenuto un buon rendimento tra le mura di casa, con l’ultima sconfitta contro gli azzurri risalente al 2017. Questa partita rappresenta un’occasione importante per consolidare il trend positivo e rafforzare la propria posizione in classifica.

Inter News 24 Inter Napoli, Cristian Chivu si affida al fattore San Siro, l’ultima sconfitta casalinga contro gli azzurri risale al lontano 2017. Il campionato di Serie A si prepara a vivere uno dei suoi momenti più alti. Questa sera, alle ore 20:45, i riflettori del “Meazza” si accenderanno per il big match tra Inter e Napoli, una sfida che profuma di alta classifica e che potrebbe spostare sensibilmente gli equilibri nella corsa verso il tricolore. Il fattore campo e la missione di Chivu. Sulla panchina nerazzurra siede Cristian Chivu, ex difensore rumeno di grande intelligenza tattica e protagonista del leggendario “Triplete” del 2010. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Inter Napoli, Chivu si affida al fattore San Siro: contro gli azzurri il trend casalingo è positivo

