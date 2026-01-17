Udinese-Inter | Chivu si affida in attacco a Lautaro e Pio Esposito | Diretta

L'Udinese-Inter rappresenta un incontro importante per la squadra nerazzurra, attualmente in testa alla classifica. Chivu si affida in attacco a Lautaro e Pio Esposito, cercando di consolidare la posizione e mantenere il vantaggio sul Milan. La partita si svolge in un contesto di grande attenzione, con l’obiettivo di ottenere i tre punti fondamentali per proseguire il cammino in campionato. La diretta offre aggiornamenti e analisi sull’andamento del match.

Alla squadra nerazzurra, che è in testa alla classifica, serve una vittoria per non permettere al Milan di accorciare le distanze.

