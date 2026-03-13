L’ex presidente dell’Inter ha criticato duramente la squadra, definendo i dieci minuti finali della partita come “ignobili”. Ha anche commentato l’atteggiamento passivo mostrato in passato, collegandolo alla sconfitta contro il Milan. Inoltre, ha menzionato un problema legato alla finale di Champions League persa di recente, senza entrare nei dettagli delle motivazioni. La sua intervista è stata pubblicata su ‘La Gazzetta dello Sport’.

L’ex patron nerazzurro: “Così è stata allenata la passività vista poi contro il Milan. Champions? C’è un problema legato al pesante ko nell’ultima finale” Moratti al veleno nell’intervista a ‘La Gazzetta dello Sport’. L’ex patron dell’Inter attacca la squadra, dunque anche Chivu per la sconfitta nel derby, secondo lui figlia della pessima partita col Como nell’andata delle semifinali di Coppa Italia. “Siamo andati a non giocare pensando che intanto c’era il ritorno – le parole di Moratti – Ignobili gli ultimi 10 minuti passandosi la palla all’indietro. Abbiamo la rosa e le energie per cercare sempre la vittoria. Così è stata allenata la passività vista poi contro il Milan. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Inter, Moratti attacca la squadra: “Dieci minuti ignobili”. Poi punge la Juve

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