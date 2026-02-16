Moratti punge la Juventus | Adesso si lamenta e fa la vittima del calcio italiano ma la storia non la ricorda così Che bordata!

Massimo Moratti ha criticato la Juventus dopo i recenti episodi a San Siro, accusando i bianconeri di lamentarsi e di assumere il ruolo della vittima nel calcio italiano, anche se la sua versione della storia è diversa. Il motivo di queste parole è il comportamento della squadra torinese durante e dopo la partita, che ha suscitato molte polemiche. Moratti ha inoltre commentato la simulazione di Bastoni, sottolineando come le accuse siano fuori luogo rispetto alla sua esperienza e alle decisioni prese in passato.

Moratti: «La Juve sta esagerando. Fa la vittima del calcio italiano ma la storia non la ricorda così» Massimo Moratti ha accusato la Juventus di esagerare, sostenendo che si presenta come vittima del calcio italiano quando, secondo lui, la sua storia dimostra il contrario. Moratti: "Bastoni ha commesso simulazione 'entusiasta'. La Juve fa la vittima" Moratti ha criticato Bastoni, accusandolo di aver finto un fallo in modo troppo evidente durante la partita. Massimo Moratti, ex presidente dell'Inter, è intervenuto ai microfoni di Rad ... Le simulazioni mi infastidiscono, hanno fatto venire la noia. Quella dell'altra sera è una simulazione entusiasta: Bastoni ha fatto un salto incredibile dopo un allungamento del braccio dell'avversar ...