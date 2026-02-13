Massimo Moratti ha commentato la partita tra Inter e Juventus, spiegando che Chivu ha rafforzato la difesa e ha portato più tranquillità ai compagni. Moratti ha sottolineato come il difensore romeno abbia superato le aspettative, contribuendo a mantenere la concentrazione durante il match. La sua presenza in campo si è fatta sentire, soprattutto nelle fasi più delicate della gara.

Diomande incanta mezza Europa ma.Svelato il futuro del talento del Lipsia: un top club si è tirato indietro, ecco dove giocherà Calciomercato Milan, un nuovo talento nel mirino dei rossoneri: l’obiettivo è un difensore del Real Madrid! Calciomercato Juventus: tre colpi a parametro zero! Club al lavoro per l’estate, ecco i tre obiettivi pronti ad arrivare gratis Probabili formazioni Napoli Roma, le scelte per la super sfida di Serie A! McTominay ci sarà? Le ultimissime Provedel svela: «Sarri? E’ sempre stato molto determinato e affamato! Atalanta è una squadra fortissima. Sui rigori.» Cristiano Ronaldo, lo sciopero è finito! Torna tra i convocati e sarà a disposizione dell’Al-Nassr: i dettagli Icardi, show con il Galatasaray! Messaggio alla Juventus e a Spalletti in vista della sfida di Champions Tuchel, perché ha rinnovato con l’Inghilterra. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Moratti parla di Inter Juve: «Chivu ha dato sicurezza alla squadra, è molto più bravo di quanto ci aspettassimo. Il pronostico…»

Massimo Moratti commenta il momento positivo dell’Inter, sottolineando la solidità del gruppo e le prestazioni sorprendenti di alcuni giocatori.

Levi's torna a proporre il look grunge per il 2026, ma questa volta con un tocco più preppy.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Argomenti discussi: Hazard: Tanti complimenti da Moratti, ma tifavo Milan. Inter la più forte e in Champions…; Allodi, Marotta e le staffette; Moratti e la frecciata agli arbitri: Non sono all'altezza. L'Inter merita il primo posto, ma il Napoli...; Zauli: Un giorno Lippi mi disse: 'Ho saputo che vai all'Inter'. Ma non ci andai mai e non so perché.

Moratti elogia Chivu: Molto ma molto più forte di…Le ultime Inter news registrano le parole dell'ex presidente Moratti sul derby d'Italia con la Juve, su Chivu e su Lautaro Martinez ... interlive.it

Moratti: Inter-Juve? Difficile dire chi vincerà, è come un derbyIntervenuto ai microfoni di Radio Radio, Massimo Moratti, ex presidente dell'Inter, si sofferma anche sul big match di campionato che vedrà i nerazzurri affrontare domani sera ... tuttojuve.com

Probabile 11 di Cristian Chivu per Inter-Juve (Sky): 3-5-2 Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; L. Henrique, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Thuram, Lautaro - facebook.com facebook

#Inter- #Juve, il derby d’Italia dei conti: fatturato, valore rosa, debiti e strategie a confronto [ @TramacEma] x.com