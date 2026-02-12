Inter Juve il piano di Spalletti per sorprendere Chivu passa da McKennie | ecco in che ruolo agirà

Spalletti ha studiato una mossa sorpresa per fermare Chivu nel derby d’Italia. La sua idea principale è far giocare McKennie in un ruolo diverso dal solito, sfruttando la sua versatilità. La strategia punta a mettere in difficoltà i nerazzurri, che si preparano a una partita che più che tre punti, rappresenta una battaglia di prestigio. L’atmosfera tra le due squadre è calda, e tutti aspettano con ansia il calcio spettacolo di domani.

