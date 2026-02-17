Tra Bodo e Lecce ci sono 4000 km e 30 gradi di differenza | Inter lo scudetto passa da qui

Il viaggio tra Bodo e Lecce copre 4000 chilometri e si svolge in una giornata calda di 30 gradi, un fatto che influisce sulle partite di calcio. L’Inter, che si trova in Norvegia, si prepara a sfidare il Bodo, mentre il Lecce affronta il caldo del Sud Italia. I nerazzurri devono fare attenzione a un calendario complicato, che potrebbe mettere alla prova la loro tenuta. Intanto, Allegri guarda con attenzione alla possibilità di conquistare il titolo, anche se non lo mostra apertamente.

Molto può ancora essere, ma il 2-2 di domenica sera contro la Roma sembra aver ridotto ai minimi termini le speranze scudetto del Napoli. Undici punti di distacco dalla cima sono troppi, a tredici giornate dalla fine. La corsa per il titolo è diventata una questione privata tra Inter e Milan. Cristian Chivu ha un vantaggio di 8 punti su Massimiliano Allegri, però il disavanzo non è reale, perché il Milan deve recuperare la partita contro il Como. Si giocherà domani sera a San Siro e il Milan è obbligato a vincere per riportare la forbice a meno cinque, divario accettabile e colmabile, tanto più che, nel fine settimana dell’8 marzo, con data e orario ancora da stabilire, si giocherà il derby. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Giuseppe Marotta, presidente dell’Inter, sostiene che le decisioni arbitrali siano state ingiuste e abbiano fatto perdere lo scudetto alla sua squadra.

L’Inter sembra affrontare una sfida interna che potrebbe compromettere le proprie possibilità di vittoria.

