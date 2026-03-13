Inter in blocco | Newcastle vuole Arsenal osserva

Il mercato estivo si avvicina e l'Inter si prepara a fare blocco per alcuni giocatori, mentre il Newcastle ha mostrato interesse. L'Arsenal invece sta monitorando la situazione senza ancora fare proposte ufficiali. Le trattative tra i club europei sono in corso e le operazioni potrebbero portare a cambiamenti nelle rose delle squadre coinvolte. Le negoziazioni continuano a evolversi in vista della prossima finestra di mercato.

Il mercato estivo si preannuncia come il campo di battaglia dove la determinazione nerazzurra si scontrerà con le ambizioni dei club inglesi. Mentre Newcastle United ha già inserito il nome del giovane attaccante nelle proprie discussioni interne, l’Inter mantiene una posizione di ferreo rifiuto alla cessione. La situazione vede anche l’Arsenal in osservazione silenziosa, ma senza contatti diretti o piani di investimento immediati sul ruolo di centrocampo offensivo. La dinamica attuale ruota attorno a un giocatore considerato irrinunciabile per la strategia calcistica milanese, rendendo ogni tentativo di acquisto esterno estremamente difficile da concretizzare. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Inter in blocco: Newcastle vuole, Arsenal osserva Articoli correlati Leggi anche: Pio Esposito, l’Inter prepara il rinnovo con aumento: l’Arsenal osserva da vicino Calciomercato Inter, l’Arsenal vuole Pio Esposito. Anzi, vorrebbe…Una telefonata cordiale tra uomini di calciomercato, chiama l’Arsenal e risponde l’Inter: grazie per l’attenzione ma Francesco Pio Esposito non si...