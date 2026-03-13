Inter il nuovo Dimarco gioca in Primavera | la dirigenza vuole blindarlo ORA

L'Inter ha schierato in Primavera il giovane Mattia Marello, classe 2008, che ha mostrato buone qualità nella posizione di esterno sinistro. La dirigenza nerazzurra sta valutando di proseguire con il suo percorso nel settore giovanile e sta considerando un intervento per proteggerlo dal mercato. Marello rappresenta una delle speranze emergenti nel settore giovanile dei milanesi.

Inter. Mattia Marello, classe 2008, potrebbe essere il futuro della fascia sinistra dell’ Inter. Il giovane terzino della primavera nerazzurra, allenata da Benito Carbone, sta sorprendendo per le sue qualità tecniche e il suo grande sinistro, che gli ha permesso di segnare un gol spettacolare in Youth League contro il Betis. Sebbene sia ancora presto per fare paragoni con un altro prodotto del vivaio interista come Federico Dimarco, Marello ha tutte le carte in regola per seguire un percorso simile e diventare un pilastro della squadra in futuro. L’ Inter non ha intenzione di lasciarsi scappare questo talento e ha deciso di blindarlo con un contratto a lungo termine. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it Articoli correlati Leggi anche: Calciomercato Inter, sirene dalla Premier per Dimarco: rinnovo per blindarlo Dimarco re degli assist, nessuno come lui in Europa! E l’Inter pensa a blindarlo col rinnovo a vitaDimarco re degli assist, nessuno come lui in Europa! E l’Inter pensa a blindarlo col rinnovo a vita Juventus, la mossa a sorpresa di Spalletti:... Altri aggiornamenti su Inter il nuovo Dimarco gioca in... Temi più discussi: ESCLUSIVA FCIN1908 / L’Inter blinda il nuovo Dimarco: il progetto nerazzurro per Marello; Iddrissou fa il Thuram, Marello il Dimarco. E l'Inter prepara il futuro; Dimarco: Rimane tutto nelle nostre mani; Milan-Inter, ultima chiamata scudetto: da Leao a Dimarco, tutti i numeri del derby. Rinnovo Dimarco, svolta improvvisa: il nuovo piano dell’InterRinnovo Dimarco - Federico Dimarco è sempre più al centro del progetto dell’Inter. Dopo il rinnovo del dicembre 2021 fino al ... fantamaster.it L'Inter accelera i tempi: stavolta non arriverà a fine anno per il rinnovo di DimarcoNel dicembre del 2021, il rinnovo fino all'estate del 2026 con ingaggio triplicato. Due anni esatti dopo (e sette giorni), un anno in più. tuttomercatoweb.com SERIE A | Inter difende il tesoretto di 7 punti dall'assalto del Milan. Atalanta e Lazio avversarie scomode. Como-Roma vale il quarto posto. La presentazione del prossimo turno di campionato. #ANSA - facebook.com facebook #Bergomi: " #Inter riferimento in Italia col 3-5-2, in Europa non lo utilizza nessuno. So che gli osservatori nerazzurri faticano perché..." x.com