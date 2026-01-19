Calciomercato Inter sirene dalla Premier per Dimarco | rinnovo per blindarlo

Sul fronte del calciomercato dell’Inter, si segnalano interessi dalla Premier League per Federico Dimarco. Il difensore, ormai elemento fondamentale della squadra, sta valutando le proposte, mentre i nerazzurri lavorano per il rinnovo del contratto. La questione rimane sotto osservazione, con l’obiettivo di garantire stabilità e continuità all’organico. La situazione richiede attenzione da parte di tutte le parti coinvolte, nel rispetto delle esigenze sportive e di mercato.

Calciomercato Inter. Federico Dimarco si è ormai imposto come uno dei cardini irrinunciabili dell’ Inter. Con l’arrivo di Cristian Chivu in panchina, il laterale sinistro nerazzurro ha ulteriormente alzato il livello delle proprie prestazioni, migliorando numeri che già nella passata stagione erano stati di assoluto rilievo. Una crescita costante che non è passata inosservata nemmeno all’estero. Dalla Premier League, secondo Tuttosport, sono arrivati segnali di interesse concreti, con l’ Arsenal in prima fila tra i club che stanno monitorando da vicino il rendimento del numero 32. Le attenzioni inglesi sono ancora in una fase iniziale, ma in Viale della Liberazione non intendono correre rischi né farsi trovare impreparati davanti a possibili assalti di mercato.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Calciomercato Inter, sirene dalla Premier League per Frattesi: sondaggio approfondito, la risposta di Marotta

Sul calciomercato dell’Inter, il interesse per Davide Frattesi si amplia con il possibile coinvolgimento del Bournemouth, che ha avanzato una richiesta di prestito. Marotta e la società stanno valutando attentamente questa opportunità, considerando le esigenze tecniche e le strategie future. La situazione resta in evoluzione, con l’attenzione rivolta alle decisioni che influenzeranno il reparto centrale del team nel percorso di rinforzo stagionale.

Calciomercato Inter, caso Calhanoglu? Sirene turche e rebus rinnovo, Marotta e Ausilio fanno muro

Sul fronte del calciomercato dell’Inter, resta in primo piano la situazione di Hakan Calhanoglu, al centro di voci di un possibile trasferimento al Galatasaray. La società nerazzurra, rappresentata da Marotta e Ausilio, ha chiaramente espresso la volontà di mantenere il giocatore, respingendo le offerte turche. La trattativa rimane sotto osservazione, con attenzione alle eventuali evoluzioni e alle strategie di rinnovo in corso.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Mercato Inter, rinnovo anti-Arsenal in arrivo per Federico Dimarco - Le sirene della Premier League, con l’ Arsenal in prima fila, non spaventano l’Inter, determinata a blindare Federico Dimarco. sportal.it

Calciomercato Inter, spunta il nome per il post Sommer è un big della Premier League

Davis all’Inter per… No! Oppure si @melissaaa333 #calciomercato #davis #calcioinpillole - facebook.com facebook

#Inter, il #Basilea sogna il ritorno di #Sommer. L'agente di #Donnarumma: "Un giorno tornerà in Italia" #calciomercato #ManchesterCity calciomercato.com/liste/inter-il… x.com