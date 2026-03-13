Inter e Milan si contendono il nuovo Kakà | classe 2009 gioca nel San Paolo

Inter e Milan stanno monitorando Gustavo Zabarelli, attaccante brasiliano nato nel 2009 e attualmente nel settore giovanile del San Paolo. Entrambe le società mostrano interesse per il giovane talento, che viene considerato uno dei prospetti più promettenti tra i suoi coetanei. La competizione tra i due club si svolge anche sul mercato, dove l’attenzione si concentra sul futuro di Zabarelli.

Non c’è solo il derby di Milano sul campo tra Inter e Milan. Le due società si ritrovano infatti rivali anche sul mercato, dove entrambe starebbero seguendo con attenzione Gustavo Zabarelli, giovane attaccante brasiliano considerato uno dei prospetti più interessanti della sua generazione. Secondo quanto riportato da Il Giornale, il talento classe 2009, attualmente sotto contratto con il San Paolo, avrebbe attirato l’interesse di diversi club europei. Tra questi figurano proprio Inter e Milan, ma anche il Barcellona, che starebbe monitorando con attenzione la crescita del giocatore. Vista la sua età, Zabarelli non potrebbe comunque trasferirsi subito in Europa. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

